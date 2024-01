Protesta e soluzione immediata per il Liceo: Gli Studenti di Mugnano del Cardinale ottengono l’intervento dei tecnici della Provincia

Nella fredda mattina di oggi a Mugnano del Cardinale, gli studenti hanno manifestato il loro malcontento per il non funzionamento di parte dei calorifici nella loro scuola. La protesta ha portato ad un intervento tempestivo da parte dei tecnici della provincia di Avellino, che in tarda mattinata si sono recati sul luogo per esaminare l’impianto di riscaldamento e il da farsi.

La decisione degli studenti di scioperare, rifiutandosi di entrare in classe, ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità locali. La presenza dei tecnici ha permesso di eseguire un sopralluogo dettagliato, finalizzato a individuare le cause del malfunzionamento dei calorifici.

La risposta rapida delle autorità locali testimonia l’importanza di ascoltare le preoccupazioni della comunità studentesca. Inoltre, dimostra come la collaborazione tra studenti e istituzioni possa portare a soluzioni rapide ed efficaci per affrontare le sfide che possono sorgere in un ambiente scolastico.

Ora, la comunità di Mugnano del Cardinale può guardare avanti con fiducia, sapendo che il problema sarà risolto nel più breve tempo possibile e che la scuola tornerà a essere un luogo confortevole e adatto all’apprendimento per tutti gli studenti e il personale scolastico.