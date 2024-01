Nello Mainolfi candidato a Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia: Un nuovo capitolo per la Politica Irpina

Avellino ha assistito alla presentazione ufficiale della candidatura di Nello Mainolfi per il ruolo di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. La sua candidatura è frutto del sostegno appassionato di militanti e amministratori provenienti dai comuni della provincia irpina. L’obiettivo principale di questa iniziativa è rappresentare l’intero territorio irpino, promuovendo una politica provinciale volta alla valorizzazione delle risorse locali.

Mainolfi, sostenuto da una coalizione di militanti attivi e amministratori locali, punta a creare un direttivo inclusivo che comprenda rappresentanti di tutti i territori della provincia irpina e del Baianese. Una visione chiara e ambiziosa che mira a coinvolgere tutte le voci e a promuovere una gestione equilibrata delle risorse e delle opportunità sul territorio.

Tra i candidati per il Baianese figura Stefano De Laurentiis, portatore di una prospettiva locale per la gestione delle dinamiche politiche. Mentre per Taurasi, l’assessore comunale Stefano Sartolio offre la sua esperienza e dedizione alla causa.

Un nome noto tra i rappresentanti della vecchia guardia della destra storica è il professor Raffaele Gregorio. Dopo anni di impegno nella formazione dei giovani alla ricerca di un impiego, il professor Gregorio si presenta come un punto di riferimento per la continuità e l’esperienza nella politica locale.

Altra candidatura di rilievo è quella di Ines Fruncillo, figura avellinese che si unisce alla corsa per contribuire alla definizione di una visione politica inclusiva e orientata al bene comune.

La candidatura di Nello Mainolfi rappresenta una risposta all’esigenza di una rappresentanza politica che abbracci l’intera realtà irpina. Le date del congresso, fissate per il 20 e 21 gennaio, segnano l’inizio di un processo che potrebbe portare a un nuovo capitolo nella politica locale. Resta da vedere come questa nuova leadership affronterà le sfide e promuoverà il benessere della provincia irpina.