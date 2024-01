Fausto Polichetti, nato l’18 marzo 1954 a Sarno e attualmente residente ad Avella, incarna l’essenza di un cittadino devoto e instancabile. La sua vita è stata dedicata al servizio, con una lunga e onorevole carriera presso l’Istituto di Vigilanza Europea. Nonostante i suoi 70 anni, continua a dedicarsi con gioia alla comunità, ricevendo encomi e riconoscimenti per la sua straordinaria dedizione al lavoro e alla società. La pensione potrebbe essere un obiettivo per molti a 70 anni, ma Fausto Polichetti dimostra che la passione per il lavoro e il desiderio di contribuire alla società non hanno età. Lavorare per lui è ancora un piacere, e il suo impegno continua a ispirare coloro che lo circondano. Di recente ha ricevuto la nomina a C0lonnello.