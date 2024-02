Protesta degli Agricoltori ad Avellino: Una pacifica marcia con i trattori contro le Politiche Comunitarie

Domenica 4 febbraio 2024, Avellino sarà teatro di una manifestazione pacifica organizzata dagli agricoltori locali. I partecipanti, con i loro mezzi, partiranno dal presidio di Piazza Kennedy per attraversare alcune strade della città. L’inizio della protesta è previsto per le ore 9:30 da piazza Macello di Avellino.

La protesta ha come obiettivo principale esprimere il dissenso degli agricoltori avellinesi nei confronti delle politiche comunitarie, che a loro avviso stanno minando profondamente l’agricoltura e compromettendo il futuro delle generazioni future.

Nei volantini distribuiti in città si legge chiaramente il messaggio di protesta: “La protesta è contro le politiche comunitarie che stanno uccidendo l’agricoltura e il futuro dei nostri figli.” Gli agricoltori intendono così evidenziare le difficoltà e le sfide che stanno affrontando a causa di decisioni e politiche che ritengono non rispondere alle reali esigenze del settore.

La scelta di organizzare una marcia pacifica dimostra la volontà di esprimere il proprio dissenso in modo civile e costruttivo, cercando l’attenzione e il supporto della comunità locale. L’iniziativa è stata accolta con interesse da parte di diversi settori della società avellinese, che vedono nella protesta un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà del settore agricolo locale.

La manifestazione non si limita a una denuncia delle problematiche, ma rappresenta anche un appello alle istituzioni e alle autorità competenti affinché siano adottate misure più efficaci e sostenibili per la salvaguardia dell’agricoltura avellinese.

La giornata di domenica si preannuncia dunque come un momento di mobilitazione e di unità per gli agricoltori avellinesi, con la speranza di ottenere maggiore attenzione e sostegno per il settore agricolo locale e il suo sviluppo futuro.