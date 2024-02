Spazio Enel: Offerta Speciale per i Clienti del Servizio di Maggiore Tutela presso i nostri punti vendita di Cimitile e Mugnano

Presso gli Spazi Enel di Cimitile, situato in via Rom 136, e di Mugnano del Cardinale, in via Vittorio Emanuele 57, è stata annunciata un’offerta speciale per i clienti provenienti dal Servizio di Maggiore Tutela. Coloro che effettueranno il passaggio a Enel avranno diritto a uno sconto del 30% sul prezzo di listino della componente energia.

L’iniziativa è stata lanciata in vista della scadenza del servizio di Maggiore Tutela per i clienti non vulnerabili, programmato per il 1 luglio 2024. L’obiettivo di Enel è incentivare la transizione dei clienti verso il libero mercato, offrendo condizioni vantaggiose per coloro che sceglieranno di affidarsi a Enel per il proprio servizio energetico.

La promozione si rivolge a tutti coloro che decidono di abbandonare il Servizio di Maggiore Tutela per passare a Enel. Lo sconto del 30% si applicherà sulla componente energia, rappresentando un notevole vantaggio economico per gli utenti che scelgono di aderire a questa offerta.

Gli interessati possono ottenere ulteriori dettagli e informazioni presso gli uffici di Enel nei due spazi di Cimitile e Mugnano del Cardinale. Il personale sarà a disposizione per chiarimenti e assistenza, guidando i clienti attraverso il processo di transizione e illustrando i benefici dell’offerta.

La decisione di aderire a questa offerta potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa per chi intende gestire in modo più flessibile il proprio contratto energetico, beneficiando di tariffe competitive e servizi personalizzati offerti da Enel.

L’iniziativa di Enel rappresenta un passo concreto verso l’adeguamento al nuovo scenario del mercato energetico, promuovendo al contempo la scelta consapevole dei consumatori e offrendo loro soluzioni convenienti e affidabili.