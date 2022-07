Primo insediamento: Petracca: in arrivo 62 milioni per quasi 2500 aziende agricole

“Lo avevamo detto in campagna elettorale e l’impegno è stato mantenuto. Certo, ci sono voluti i tempi tecnici per tutte le verifiche del caso, ma il risultato è davvero straordinario. Con l’approvazione in Giunta dell’apposita delibera sono stati stanziati 61.780.000,00 euro per il primo insediamento alle attività di giovani agricoltori così come da Graduatoria Definitiva Unica Regionale della tipologia di intervento 6.1.1. del PSR Campania 2014/2020 bando del 2017”, è quanto dichiara il consigliere regionale, Maurizio Petracca, Vice Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“Nel dettaglio – aggiunge Petracca – abbiamo 1257 giovani che riceveranno il premio per il primo insediamento di cui 1043 domande di premio dal valore di 50.000 euro per un totale di 52.150.000,00 euro e 214 domande di premio dal valore di 45.000 euro per un totale di 9.630.000,00 euro. Significa che con questo ulteriore sforzo l’amministrazione porterà a ben 2496 il numero di giovani sostenuti per il primo insediamento. L’amministrazione regionale si era data come obiettivo strategico il raggiungimento di 1315 aziende beneficiarie. Siamo, invece, quasi al doppio con circa 2500 aziende che ottengono il finanziamento. Linfa vitale in particolare per le aree interne. Non era solo una promessa elettorale, era un fatto, un impegno. Che abbiamo onorato.

