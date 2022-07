Forino (Av): Vandalizzato nuovamente il Parco della Rinascita. Gravi danni alle giostrine dei bambini

Grave atto di vandalismo a Forino dove è stato preso di mira da persone non ancora identificate il Parco della Rinascita. Inaugurato due mesi fa è diventato ritrovo di famiglie con bambini in questi pomeriggi estivi. Per la seconda volta consecutiva però le giostre per bambini che ivi si trovano, sono diventate preda di vandali che si “divertono” a procurarne danni. Sconcerto tra la popolazione, visto che a Forino episodi criminosi del genere non se ne ricordano, soprattutto a nocumento a beni di pubblica utilità dei più piccini. Diremo una vera vergogna, visto che ad essere penalizzati sono in primis i bambini di Forino , ma anche il cittadino primo contribuente a pagare per questi vili e sconsiderati atti che possono solamente indignare ed offendere un’ intera comunità. Vista ormai la serialità degli eventi, confidiamo che le locali autorità di pubblica sicurezza facciano al più presto luce e chiarezza anche perché la questione, ora inizia davvero ad assumere contorni preoccupanti. Daniele Biondi

