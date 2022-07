MUGNANO. I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine

“Carissimi fratelli e sorelle in Cristo mettiamoci in cammino per salire il monte Carmelo ed incontrare Dio, riconoscendo che la vita non è semplice e che dobbiamo avere l’unica fede in Gesù Risorto per essere illuminati dalla sua presenza e vivere da veri testimoni.

Buona festa a tutti e Vi saluto e vi benedico. Ca maronn c’accumpagn”

Don Giuseppe Autorino

PROGRAMMA CIVILE

• 14 luglio ore 21.00 MARIO TREVI in concerto Live 15 luglio ore 20.00

• 15 luglio ore 21.00 TAMMURIATA – SCACCIAPENSIERI con la FESTA DELLA SALSICCIA degustando insieme tante cose genuine

• 16 luglio ore 21.00 COVER POOH in concerto

• 17 luglio ore 19.OO accoglienza della madonna in piazza Cardinale

• ore 23.00 fuochi pirotecnici

PROGRAMMA RELIGIOSO

Lunedì 16 LUGLIO solennità della madonna del Carmine

• Orario SS. messa ore 8.00/9.00/11.00/19.00

• Ore 10.00 intronizzazione della statua della madonna del Carmine

• Ore 11.00 S. messa e a termine supplica alla madonna del Carmine

• Ore 19.00 S. messa e bacio del bambinello della madonna del Carmine

14 -16 luglio preghiera in onore della madonna del Carmine e meditazione mariana

• S. rosario ore 18.30

• S. messa ore 19.00

Domenica 17 luglio ore 19.00 SACRA PROCESSIONE e a conclusione celebrazione Eucaristica in piazza Cardinale.

Domenica 24 ore 11.00 S. messa di ringraziamento con intronizzazione della madonna.

