Primavera 1, Lazio-Milan 1-1: equilibrio a Formello, i rossoneri sprecano troppo

Scotti risponde a Muñoz, Mancioppi fallisce un rigore. Renna: “Ottima prestazione, ma meritavamo di più”

FORMELLO — Finisce con un pareggio la sfida tra Lazio e Milan Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato Primavera 1. Allo stadio Mirko Fersini, le due squadre si dividono la posta sull’1-1 dopo novanta minuti intensi, dove i rossoneri avrebbero potuto ottenere qualcosa in più.

La partita si accende subito: dopo appena nove minuti la Lazio passa in vantaggio con Cristo Muñoz, bravo a finalizzare un’azione avviata da Flavio Sulejmani. Il Milan reagisce con carattere e trova il pari al 14’, grazie a Filippo Scotti, che di testa trasforma in oro il cross di Lorenzo Ossola.

Nel primo tempo i ragazzi di Giovanni Renna costruiscono tanto e, poco prima dell’intervallo, hanno l’occasione per ribaltare la gara: Mancioppi si presenta dal dischetto, ma Gioele Bosi si supera e respinge il rigore, mantenendo il punteggio in equilibrio.

La ripresa è più tattica, con la Lazio che prova a contenere e il Milan che spinge, ma senza precisione. Al 77’ brivido per i rossoneri: il portiere Alessandro Bianchi salva i suoi con una parata prodigiosa su un tentativo di autogol di Zukić. È l’ultimo sussulto di una gara combattuta ma poco fortunata per gli ospiti.

Da segnalare, nel secondo tempo, l’esordio di Denzel Seedorf, classe 2007 e figlio dell’ex leggenda rossonera Clarence, che ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia del Milan Primavera, entrando nel corso della ripresa.

Al triplice fischio di Caruso di Viterbo, il risultato resta fermo sull’1-1. Un punto che lascia l’amaro in bocca al Milan, superiore nel gioco e nelle occasioni ma incapace di concretizzare, e che invece conferma la solidità della Lazio di Francesco Punzi, brava a resistere nei momenti di difficoltà.

Nel post partita, mister Renna ha sottolineato la buona prova dei suoi:

“Ottima prestazione dei ragazzi. Abbiamo creato tanto e concesso poco, il pareggio ci sta stretto. Il rigore sbagliato? Può capitare, li sbagliano anche i grandi campioni. Ma sono soddisfatto, anche per i tanti esordi che abbiamo visto oggi.”

Un punto che muove la classifica, ma che lascia la sensazione di un’occasione sfumata. Il Milan Primavera dovrà trasformare la qualità del gioco in concretezza, mentre la Lazio può sorridere per l’atteggiamento e la crescita dei suoi giovani.

TABELLINO

Lazio-Milan 1-1

Marcatori: 9’ Muñoz (L), 14’ Scotti (M)

Lazio: Bosi, Ciucci, Bordon, Baldi, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Canali, Muñoz, Ferrari, Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi.

Allenatore: Francesco Punzi.

Milan: Bianchi, Tartaglia, Mancioppi, Zukić, Ossola, Plazotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cissé.

A disp.: Doneda, Catalasano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu.

Allenatore: Giovanni Renna.

Arbitro: Gerardo Simone Caruso (Sez. di Viterbo).

Note: al 43’ Bosi (L) para un rigore a Mancioppi (M).