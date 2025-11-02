Avellino on fire: espugnata Roseto 93-81!

​Mussini show da 24 punti, Grande infallibile da tre. Il Gruppo Lombardi Avellino domina nella ripresa e centra la seconda vittoria consecutiva in Serie A2.

Missione compiuta per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, che espugna il PalaMaggetti di Roseto imponendosi per 81-93 nel nono turno del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una vittoria pesante, la seconda consecutiva per la formazione irpina, che sale così a quota dieci punti in classifica e conferma i segnali di crescita visti nelle ultime settimane.

Partita intensa, equilibrata nei primi due quarti, ma decisa da una seconda parte di gara di grande solidità e precisione da parte dei biancoverdi. Avellino, trascinata da Mussini (MVP con 24 punti), da Lewis e dal solito Grande, autore di ben sei triple, ha costruito la vittoria grazie a un terzo quarto perfetto, chiuso sul +13. Decisiva la prestazione balistica dall’arco: 14/23 da tre, percentuali che hanno spezzato la resistenza di Roseto.

Nel finale, nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa, la squadra di Maurizio Buscaglia ha controllato con autorità, dimostrando una maturità sempre più evidente. Da segnalare l’infortunio di Chandler, costretto a lasciare il campo nel terzo periodo: le sue condizioni saranno valutate in settimana.

Il match si era aperto con un primo quarto combattuto, chiuso 24-25 per Avellino. Nel secondo periodo, Roseto aveva trovato buone soluzioni da tre con Sperduto e Robinson, ma il Gruppo Lombardi era riuscito comunque a mantenere il vantaggio grazie a Grande e Chandler. Dopo l’intervallo, l’infortunio di Cinciarini per i padroni di casa e il successivo break irpino hanno spaccato la partita: Jurkatamm, Lewis e Mussini hanno firmato il parziale di 14-26 che ha portato Avellino sul 61-74 a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo, Roseto ha provato la difesa a zona per cambiare l’inerzia, ma Avellino ha risposto con lucidità e con altre triple pesanti di Lewis e Grande, che hanno fissato il +17. Gli abruzzesi hanno limato lo svantaggio con Cannon e Petrovic, ma senza mai rientrare realmente in partita.

Per il Gruppo Lombardi un successo convincente, frutto di un attacco fluido e di una difesa solida nei momenti chiave. Prossimo appuntamento sabato alle 20.30 al Del Mauro, contro Libertas Livorno, per continuare la rincorsa in classifica.

⸻

Parziali: 24-25; 23-24; 14-26; 20-29

Liofilchem Roseto: Sabatino, Cannon 16, Brocco, Petrovic 13, Donadoni 5, Tsetserukou 10, J. Robinson 8, Landi 1, Timperi 6, Sperduto 14, Cinciarini 8.

All. Ferdinando Francani

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Chandler 5, Jurkatamm 8, Lewis 19, Zerini 4, Mussini 24, Costi 4, Cicchetti 10, Dell’Agnello 8, Grande 17, Pini, Donati.

All. Maurizio Buscaglia

Arbitri: Gianluca Gagliardi (Anagni), Moreno Almerigogna (Trieste), Edoardo Ugolini (Forlì)