SCANDONE AVELLINO TRAVOLGENTE: DOMINATA CAIAZZO AL DEL MAURO (93-56)

Avellino, 2 novembre 2025 – Spettacolo puro al Pala Del Mauro nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale, dove la Scandone Avellino ha travolto Step Back Caiazzo con un netto 93-56, confermandosi tra le protagoniste assolute del girone.

Dalla palla a due fino alla sirena finale, la formazione di coach Carone ha imposto ritmo, intensità e qualità, dominando in ogni fase del match. Filmore Beck, autore di 25 punti, è stato l’MVP indiscusso della serata.

Con questa vittoria, i biancoverdi salgono a 8 punti in classifica dopo quattro partite disputate, preparandosi al meglio per la prossima, insidiosa trasferta romana contro la Carver Cinecittà.

La partita

Avellino parte subito forte con un parziale di 8-0, firmato dalle triple di Duranti e Beck e da un’ottima giocata di Scanzi. Coach Petrazzuoli è costretto al primo timeout, ma i casertani faticano a reagire. Solo D’Antonio rompe il ghiaccio per Caiazzo, mentre i lupi continuano a colpire con Cioppa e Vitale, quest’ultimo autore di due triple consecutive.

Il primo quarto si chiude con un eloquente 26-5.

Nel secondo periodo trovano spazio anche i giovani Piazza e Iannicelli. Avellino controlla senza affanni, mentre gli ospiti provano una timida reazione, ma il divario resta ampio (–22 al 15’).

Cioppa orchestra il gioco con lucidità e sotto canestro domina Quarisa. All’intervallo lungo il tabellone segna 45-21 per i padroni di casa.

Al rientro, Caiazzo appare più aggressiva e grazie a Mastroianni e alle triple di Pagano accorcia il margine. La Scandone ha un momento di flessione e Johnson con una tripla riporta gli ospiti fino a tre possessi di distanza.

Nel momento di maggiore difficoltà, la coppia Beck–Scanzi risponde con un parziale di 8-0, chiudendo il terzo quarto sul 64-45.

Nell’ultimo periodo non c’è più storia: le triple di Iannicelli, Beck e Tonello spengono definitivamente le speranze di Caiazzo. Anche Piazza trova i suoi primi punti stagionali, mentre Beck continua il suo show personale. Il finale è un trionfo biancoverde: 93-56.

Le parole di coach Carone

“Nessuna partita è banale, nonostante il largo risultato. Abbiamo avuto un momento di difficoltà nel terzo quarto, ma siamo stati maturi nel superarlo in fretta. Sono soddisfatto perché tutti hanno dato il massimo. Ora testa alla Carver Roma: sarà una gara difficile.

Dobbiamo migliorare nel gioco in post basso, ma abbiamo tempo per lavorarci. Sono felice della cornice di pubblico: questi ragazzi meritano l’affetto della gente.”

I parziali

26-5; 19-16; 19-24; 29-11

Tabellini

Scandone Avellino: Scanzi 10, Piazza 3, Cioppa 13, Cantone n.e., Ragusa 5, Quarisa 5, Iannicelli 6, Duranti 6, Tonello 8, Beck 25, Vitale 12.

Coach: Carone.

Step Back Caiazzo: D’Antonio 2, Lombardi n.e., Mastroianni 4, Russo 3, Dell’Erba n.e., Puoti 4, Smorra n.e., Caloia 4, Pagano 11, Aldi 4, Campanile 11, Johnson 13.

Coach: Petrazzuoli.

Prossimo turno: domenica 9 novembre, Carver Roma Cinecittà – Scandone Avellino.