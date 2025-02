Presentazione del libro “Il mondo di prima” di Matteo Pieri – Medusa Editrice. Opera vincitrice della V Edizione di “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”

Giovedì 20 Febbraio alle ore 10,00 presso la Parrocchia San Felice in Pincis, in via Corso Umberto I – Cimitile – Na, la Fondazione Premio Cimitile presenta il libro “Il mondo di prima” di Matteo Pieri – Medusa Editrice, opera vincitrice della quinta edizione di “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”, svoltosi il 15 e 16 maggio 2024 presso le Basiliche Paleocristiane di Cimitile.

Il mondo di prima è l’opera inedita di narrativa per ragazzi, scelta dalla giuria di circa 1000 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’area nolana e della Regione Campania, che hanno letto le due opere finaliste e scelta la migliore.

Matteo Pieri ha vinto il Premio Campania Felix Festival della letteratura per ragazzi 2024 e la sua opera è stata pubblicata dalla casa Editrice Medusa con circuito scolastico a livello nazionale.

Il romanzo racconta la storia di Caterina che ha un compito davvero difficile, deve salvare il mondo di prima. Insieme alla banda dei denti di latte, la giovane protagonista deve salvare un mondo dimenticato dagli adulti, che custodisce ogni nostra fantasia.

Alla presentazione del libro saranno presenti gli alunni delle scuole partecipanti al festival e interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Don Giovanni De Riggi, Parroco di Cimitile; Antonietta Bianca Ferrara, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; l’autoreMatteo Pieri.

Coordinerà Domenico Della Pietra, Docente dell’I.C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile. L’iniziativa vanta autorevoli patrocini: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.