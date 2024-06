Premio Cimitile 2024 – La XXIX Edizione in Onda su RAI 2 e Rai Play martedì 25 giugno alle 23:45

La Fondazione Premio Cimitile comunica che la serata finale della XXIX edizione del Premio Cimitile, registrata dalla produzione televisiva Melos International di Dante Mariti, sarà trasmessa su RAI 2 e RAI Play martedì 25 giugno alle 23:45.

L’evento, che ha visto la partecipazione di personalità di rilievo nel mondo culturale, politico e accademico sia nazionale che internazionale, si è concluso con la consegna dei “Campanili d’argento” presso le suggestive basiliche paleocristiane di Cimitile. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Premio Cimitile, presieduta da Felice Napolitano, è supportata dai soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Obiettivo III Millennio.

Durante una settimana intensa di eventi culturali, artistici e letterari, culminata nella cerimonia di premiazione del 15 giugno, presentata da Beppe Convertini e Veronica Maya, sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:

Migliore Opera Inedita del Genere Narrativo a Fabrizio Rossi per “Un anno difficile per il professor Scarlatti”, pubblicato da Guida Editori. Migliore Opera Edita di Narrativa a Valeria Parrella per “Piccoli miracoli e altri tradimenti” – Feltrinelli. Migliore Opera Edita di Attualità a Donato Bendicenti per “Scintille. L’avventura dell’energia in Europa dalla scissione dell’atomo alla rivoluzione verde” – Luiss University Press. Migliore Opera Edita di Saggistica a Michele Ainis per “Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno” – La nave di Teseo. Migliore Opera Edita di Archeologia e Cultura Artistica in Età Paleocristiana e Altomedievale a Paola De Santis per “Coemeteria Requirere I. Archeologia e conservazione nel complesso cimiteriale tardoantico di Lamapopoli a Canosa di Puglia: gli ipogei F, G, H (2016-2022)” – Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Città del Vaticano 2023. Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Manuela Moreno, giornalista e conduttrice del programma televisivo TG2 Post. Premio Speciale a Maria Pia Ammirati, giornalista, scrittrice e direttrice di Rai Fiction.

Durante la serata, si sono esibiti i cantanti Andrea Settembre, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Antonino, il duo Kamaak, il musicista e direttore d’orchestra Umberto Scipione, il tenore Nicola Pisaniello, l’attrice Rosaria De Cicco e la compagnia di balletto “Protagonisti ballet” diretta da Monica Maraldo.

Numerosi esponenti politici e culturali hanno partecipato all’evento, tra cui l’ On. Felice Di Maiolo, componente della commissione cultura della Regione Campania, il Consigliere della Città Metropolitana di Napoli e Sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga; il Sindaco di Cimitile, Filomena Balletta; il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano; il Presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile, Ermanno Corsi; il Presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, Elia Alaia; l’editore Diego Guida, Mons. Pasquale Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra; il Parroco di Cimitile Don Giovanni De Riggi; il Sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo; il Sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi; il Sindaco di Casamarciano Clemente Primiano; il Sindaco di San Paolo Belsito, Raffaele Barone e tanti amministratori del territorio.

La Fondazione Premio Cimitile, istituto di alta cultura che unisce enti pubblici, privati e associazioni, continua a promuovere lo sviluppo culturale a livello nazionale e internazionale con il sostegno dei suoi autorevoli fondatori e i patrocini di istituzioni come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura e la Curia Vescovile della Diocesi di Nola.