Aggiornamento: Tragedia nel Baianese – Giovane Trovato Impiccato nei Pressi del Parco Giochi. Foto

Questa mattina, alcuni operai hanno scoperto un giovane ragazzo impiccato nella zona di Arciano, nei pressi del casone, la casa della comunità montana situata nel Comune di Baiano. Il giovane, che non è originario dell’area mandamentale, aveva parcheggiato la sua auto vicino al parco giochi e si è tolto la vita utilizzando una corda. Il giovane dell’età apparente di 30anni è giunto sul posto con la volontà di commettere il gesto estremo infatti dopo aver legato la corda ad un albero è salito su una scaletta per poi lanciarsi nel vuoto.

I carabinieri della Stazione di Baiano comandati dal maresciallo Passaro sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata al numero di emergenza. Sul posto è giunto anche il personale del 118 con un’ambulanza, ma purtroppo, per il giovane non c’era più nulla da fare; era già privo di vita al loro arrivo.

Le indagini per chiarire i motivi che hanno spinto il giovane a compiere questo gesto estremo sono in corso. Al momento, l’identità del giovane non è stata resa nota, ma poiché i genitori devono ancora essere avvisati.

La comunità di Mugnano del Cardinale è profondamente colpita da questa tragedia, e vi terremo aggiornati sugli sviluppi delle indagini. (Guerriero Andrea Salvatore)