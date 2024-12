Premio “Binews 2024”: Un Eroico Riconoscimento al Nucleo Radiomobile di Nola

Il Premio “Binews”, prestigioso riconoscimento annuale dedicato alle eccellenze che si distinguono per meriti e impegno nel proprio ruolo, giunto quest’anno alla undicesima edizione, celebra l’eroismo e la dedizione di due membri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Nola.

Il Brigadiere Michele Conte e l’Appuntato Scelto D’Ambrosio Dario riceveranno un riconoscimento speciale per il loro atto eroico compiuto durante le operazioni di soccorso a seguito dell’esplosione causata da una fuga di gas in un’abitazione a Saviano, lo scorso 22 settembre 2024. Questo evento drammatico ha messo alla prova il coraggio e la prontezza degli uomini coinvolti, che non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro Colosseo di Baiano (AV) il 28 dicembre 2024 alle ore 20.30, nel contesto della XI edizione del Premio “Binews”. Sarà un’occasione per rendere omaggio al valore e al senso del dovere di chi, con professionalità e altruismo, rappresenta un esempio straordinario per la comunità.

La giuria del Premio “Binews” ha deliberato con convinzione di conferire questo tributo, sottolineando l’importanza di riconoscere e celebrare chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce in maniera significativa alla sicurezza e al benessere della collettività.

L’evento sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, oltre a numerosi cittadini che vorranno testimoniare la loro gratitudine. La serata promette di essere un momento di grande emozione e orgoglio per tutti i presenti.