Ad Avella si celebra la giornata internazionale delle persone disabili

L’Organizzazione delle Nazioni Unite da qualche anno ha individuato il 3 dicembre, come data da ricordare a livello mondiale per la sensibilizzazione sulle problematiche legate alle persone con handicap. Il forum della disabilità costituito dalla Amministrazione avellana di Vincenzo Biancardi ha promosso nell’omonimo teatro civico un momento di confronto con le scolaresche delle terze classi secondarie di I° dell’I.I.C.Mons. Guerriero, grazie alla presenza del dottor Leopoldo Cozzolino rappresentante della Lega del Filo d’Oro e del dott. Antonio Russo ( persona sordo-cieca ).

L’incontro coordinato dal delegato alla disabilità Vincenzo Serpico, ha promosso un focus sulla pluriminorazione. Dopo i saluti dell’Assessore alle politiche sociali Anna Alaia, il dottor Cozzolino ha percorso i sessanta anni di attività della Fondazione di Osimo, che registra un ufficio territoriale a Napoli. Interessante nella sua esposizione il richiamo a due concetti, da applicare nei confronti dei pluriminorati: accompagnamento ed amore!

Il dottor Antonio Russo ha testimoniato la sua personale situazione di persona sordo-cieca, attraversando i suoi settantacinque anni, partendo dalle sue esperienze familiari, passando per la sua gioventù vissuta nell’istituto per ciechi Martuscelli di Napoli ed arrivando al suo rapporto periodico con gli operatori del Filo d’Oro ( in primis lo stesso Leopoldo Cozzolino). Stimolati dal delegato alla disabilità si sono registrati dalla platea alcuni interventi degli alunni, che hanno ottenuto esaurienti risposte da Antonio Russo, che conversava con loro grazie alla intermediazione dell’alfabeto Malossi, che veniva posto in essere dal dottor Cozzolino.

Interessante l’intervento finale della signora Anna Bove ( componente del forum ) che ha richiamato all’esperienza di madre di un figlio disabile ( Alessandro). Da lei l’invito accorato a tutti i ragazzi presenti, di rompere gli indugi e prendere l’iniziativa di relazionarsi con i loro ” pari ” diversamente abili, per vivere insieme momenti di reciproca comprensione e di reciproca crescita civile. I saluti finali dell’Assessore e la consegna a lei di due pubblicazioni sulla figura di Sabina Santelli ( fondatrice della Lega del Filo d’Oro di Osimo) hanno consentito il congedo e l’informazione, che nella sera del 20 gennaio 2025 presso il teatro civico di Avella, si terrà una rappresentazione teatrale della Compagnia ” Il tentativo “, che è parte integrante della comunità religiosa afferente alla rettoria di San Sossio ( Somma Vesuviana) tenuta dal sacerdote non vedente Angelo Losco.

I proventi della manifestazione saranno devoluti in collaborazione con il Movimento Apostolico Ciechi alla sede napoletana del già citato Filo d’Oro.