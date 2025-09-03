Pompei, camion dei Vigili del Fuoco sfonda la fontana in piazza Bartolo Longo

POMPEI — Un intervento ordinario dei Vigili del Fuoco si è trasformato in un incidente inatteso nel primo pomeriggio di domenica, quando un camion del corpo è sprofondato all’interno di una fontana a raso appena inaugurata nella piazza principale della città.

Il mezzo, arrivato per rimuovere una corona di fiori ormai secca dalla facciata del Santuario della Beata Vergine del Rosario, ha attraversato piazza Bartolo Longo senza scorta della Polizia Municipale. Dopo aver superato il corridoio tra i giardini, parte del camion è transitata sulla superficie della fontana, che non ha retto al peso e ha ceduto.

Non si sono registrati feriti, ma la fontana — inaugurata lo scorso febbraio come parte di un progetto di riqualificazione da 3 milioni di euro — ha subito gravi danni. Le prime stime parlano di circa 20 mila euro per le riparazioni.

L’incidente riaccende i riflettori sulla gestione degli spazi urbani di Pompei. Già a marzo, con l’ordinanza n. 147, il sindaco aveva vietato l’accesso ai veicoli non autorizzati in piazza Bartolo Longo, via Lepanto e Fonte Salutare, proprio per evitare episodi di questo genere.

Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale sono intervenuti immediatamente, mentre una folla di residenti e turisti ha assistito alle operazioni di sollevamento del camion e alla successiva messa in sicurezza dell’area, ora transennata in attesa dei lavori di ripristino.