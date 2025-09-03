Avellino, un flash mob per Gaza: sul sagrato del Rosario si canta “We Are The World”

AVELLINO – La musica come strumento di solidarietà. Domenica 28 settembre alle 11.30, sul sagrato della Chiesa del Rosario ad Avellino, si terrà un flash mob dal titolo “Aiutiamo Gaza”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Babbaalrum in collaborazione con la Caritas diocesana, prevede un grande coro collettivo sulle note di “We Are The World”, brano simbolo dell’impegno civile e della speranza.

L’appuntamento è rivolto a tutti: cittadini, associazioni, artisti e persone di buona volontà che vogliono dare un segnale concreto di vicinanza alla popolazione di Gaza, segnata da guerra e sofferenza. «La musica – spiegano gli organizzatori – unisce, abbatte le barriere e diventa voce di chi non può parlare».

All’evento hanno già aderito numerosi musicisti e realtà associative, tra cui la Caritas Diocesana, Michele Roscica, Lorenzo “Drummer” Petruzziello, Giuseppe Di Capua, Marina Bruno, Massimo Testa, Giuseppe Relmi, Gregorio Corrado, Giulio Peluso, Salvatore Santaniello, Silvano Santacroce, Orlando Marano, Cristiano Spinelli, Massimo Vietri, Giovanni De Chiara, Simone Pastore, Guido Maria Aquino, Jennifer Balsamo, l’associazione AVO Avellino, Gioacchino Acierno, Roberto “Spadino” Paudice, Armando Marano, Gianni Iannone e Gianfranco Turis.

Un elenco che cresce di giorno in giorno, segno di un coinvolgimento diffuso. «Siamo a buon punto – sottolineano gli organizzatori – ma l’invito resta aperto: chiunque voglia partecipare sarà il benvenuto. Non serve altro che la voglia di cantare e di condividere un messaggio di pace».

L’appuntamento del 28 settembre si inserisce in una tradizione cittadina di mobilitazioni culturali e sociali che trasformano Avellino in un palcoscenico di solidarietà. Un modo semplice, ma potente, per far sentire la vicinanza di una comunità a chi vive una condizione di emergenza umanitaria.