“Meteo in Irpinia: giovedì soleggiato, clima mite e brezze leggere”

Giovedì 4 settembre 2025 si presenta come una giornata tipicamente settembrina, in equilibrio tra la vivacità estiva e i primi segnali dell’autunno.

Il cielo sarà per lo più sereno, illuminando campagne e montagne, con solo qualche nube di passaggio nelle ore pomeridiane. Nulla di preoccupante: non sono attesi temporali né precipitazioni.

Le temperature segnalano un piccolo cambiamento. Le minime, soprattutto nelle aree interne e collinari, scenderanno lievemente, regalando mattine fresche e piacevoli. Le massime, invece, tenderanno a salire di poco, mantenendo l’aria mite e ancora adatta a giornate all’aperto.

I venti soffieranno deboli, talvolta moderati, seguendo il ritmo delle brezze locali. Un respiro leggero che accompagna i borghi, muove le chiome degli alberi e porta con sé l’odore dei vigneti vicini alla vendemmia.

Nel complesso, sarà una giornata serena e stabile: un sole di fine estate che lascia spazio a un clima più equilibrato, ideale per chi vive l’Irpinia tra colline, campagne e piccoli paesi.