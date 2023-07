POMIGLIANO: Polizia municipale sventa furto di auto nel parco pubblico e ferma malfattore dopo lungo inseguimento

Furto sventato ieri sera intorno alle 23 e 30 nel parcheggio del Parco Pubblico Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco dalla Polizia Municipale Locale nel corso dei servizi disposti dall’Amministrazione Comunale con il recente stanziamento di un budget di 100 mila euro per un progetto di sicurezza focalizzato sui giorni e i luoghi della movida. Infatti, una pattuglia con a bordo il tenente della Polizia Municipale, Giacomo Tranchese, ha sorpreso nel parcheggio del parco pubblico, quattro persone che cercavano palesemente di nascondersi dietro alcune auto. I quattro vistisi coperti hanno tentato di fuggire a bordo di una Fiat 500 X investendo di striscio lo stesso Tranchese. Ne è scaturito un inseguimento sulla SS162 in direzione Cercola di tre pattuglie della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco che nel frattempo aveva anche allertato attraverso il “112” i Carabinieri. Imboccata l’uscita per Cercola, l’autovettura con i fuggitivi si è imbattuta in una autoradio dei Carabinieri. L’inseguimento è proseguito in auto fino alle palazzine popolari del quartiere napoletano di Ponticelli. Qui i quattro hanno abbandonato l’auto ed ognuno è fuggito a piedi, ciascuno in direzione diversa. Quindi inseguimento proseguito a piedi, fino a quanto lo stesso tenente Tranchese non è riuscito a bloccare uno dei quattro ed a fermarlo. L’uomo un 35enne residente nel quartiere di Ponticelli, risultato con numerosi precedenti penali, è stato denunciato a piede libero. All’interno della Fiat 500 X le forze dell’ordine hanno ritrovato arnesi per lo scasso ed una centralina del valore di svariati migliaia di euro che decodifica le chiavi delle autovetture. «Prosegue l’azione incisiva di quest’amministrazione – dichiara il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo – nel contrasto dell’illegalità e per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Un plauso al tenente Tranchese e a tutta la nostra Polizia Municipale che ieri sera hanno permesso di assicurare alla giustizia un malfattore. Un ringraziamento ai carabinieri per il loro aiuto». Dunque questi ed altri episodi che si sono verificati negli ultimi tempi in città richiedono sempre di più un fortissimo impegno nelle attività di garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico cittadino ed impongono all’amministrazione Russo una profonda riflessione e un’irriducibile solerzia nelle ulteriori scelte da mettere in campo.

In risposta a queste sfide, l’amministrazione comunale ha deciso – come già detto – di investire nel potenziamento delle risorse a disposizione del comando di polizia municipale. Sono stati anche rinnovati i contratti a tempo determinato degli agenti di polizia municipale, in attesa dell’espletamento di nuove procedure selettive per l’assunzione di ulteriori agenti.

Inoltre, si stanno accelerando i lavori per la realizzazione di un nuovo comando di polizia municipale.

Finalmente a partire da domani il Comandante della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, il Colonnello Luigi Maiello, sarà interamente dedicato alla sicurezza di questa città essendo conclusa la sua esperienza nel comune di Giugliano. Questa decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, in carica dal 15 maggio di quest’anno, come parte di un’ampia strategia per garantire il decoro cittadino e tutelare la sicurezza della collettività.

Il Colonnello Luigi Maiello, con la sua rinomata e indiscussa professionalità, gode della fiducia della città di Pomigliano e del Sindaco Lello Russo sin dal 2010. La sua presenza è considerata irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale. La decisione di far dedicare il 100% del suo tempo alla città di Pomigliano d’Arco è un segnale forte dell’impegno dell’amministrazione comunale e della dedizione alla sicurezza della comunità. Un passo importante verso il rafforzamento della sicurezza cittadina. Con il suo impegno e la sua esperienza, il Colonnello Maiello sarà una figura chiave nel garantire un futuro più sicuro per tutti i cittadini di Pomigliano d’Arco.