Petruro di Forino (Av): Il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello alle celebrazioni della festa di San Michele Arcangelo e San Felicissimo

Una graditissima e santa visita oggi per la comunità di Petruro frazione di Forino in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo e San Felicissimo Martire. Infatti il Pastore della Diocesi di Avellino, il Vescovo Mons. Arturo Aiello è voluto essere presente in prima persona in questo momento, in questa ricorrenza pregnante di fede e devozione per la gente ed i devoti locali. Dunque un’altra emozione ha stasera pervaso Petruro e la sua gente dopo quella di Giovedì 28 Luglio allorquando i Santi Michele e Felicissimo attesero sul sagrato della Chiesa l’arrivo del Patrono San Nicola in un incontro di bentornato che rimarrà, come la giornata odierna scritta a futura memoria nella storia locale.

I Festeggiamenti, continueranno domani 7 agosto, con il concerto alle ore 21.30 del noto artista NANDO MARIANO ed infine il giorno 8 agosto alle ORE 21:30 con la famosa cantante neomelodica napoletana NANCY COPPOLA . Daniele Biondi