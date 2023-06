Perché leggere la storia di Andre Agassi?

Ha fatto parlare tutti…

Nonostante abbia vinto soltanto 8 slam, cifra non molto alta se rapportata ai titoli raccolti da Nadal e Djokovic (quest’ultimo attualmente è il giocatore che ha vinto piú slam), Andre Agassi è stato uno dei tennisti più discussi degli anni ‘90 e ‘00. La sua storia è affascinante perché ci mostra il percorso di un talento naturale che, a un certo punto della sua carriera, sembrava destinato a rimanere un talento incompiuto, incapace di fare la mutazione da promessa a vero e proprio campione. Per tutti gli amanti dello sport, leggere la storia di Agassi permette di scoprire cosa si nasconde dietro la sua vita e la sua carriera.

Gli inizi

Andre Agassi è nato il 29 aprile 1970 a Las Vegas. Iniziò a giocare a tennis all’età di soli 4 anni e già da giovane mostrò un talento straordinario per il gioco. La sua determinazione e il suo impegno lo portarono rapidamente a distinguersi nel circuito giovanile.

Agassi iniziò a partecipare a tornei locali e nazionali, conquistando una serie di vittorie impressionanti. La sua potenza e la sua intensità sul campo lo resero un avversario temuto da molti, e presto divenne uno dei talenti più promettenti del tennis statunitense.

“La fisicità è l’aspetto maggiore del mio gioco. Per come io colpisco la palla, per come stringo la racchetta… Tutto, nel mio tennis, richiede fisicità.” – Agassi

La vita di Agassi: il personaggio

Nonostante le aspettative e l’attenzione mediatica che circondavano Agassi, la sua transizione da talento a campione si rivelò un percorso accidentato: inizialmente, Agassi faticò a tradurre il suo talento grezzo in successi costanti a livello professionistico, lottando con la sua consistenza e con la pressione delle grandi competizioni. Questo periodo di incertezza e alti e bassi nella sua carriera lo fece apparire come un talento incompiuto, incapace di raggiungere il suo pieno potenziale.

Ad un certo punto della sua carriera, Agassi diventò quasi una caricatura di sé stesso, più un’icona di stile che una vera e propria del tennis giocato. Rimarrà sicuramente nella storia per i suoi look eccentrici e a volte quasi irrisori, che includevano parrucche lunghe e colorate, bandane, pantaloni aderenti e occhiali da sole sfarzosi.

“È il pubblico là fuori che ti osanna o ti affonda. La priorità è il loro divertimento.” – Agassi

La storia di Agassi: la trasformazione da talento a campione

La vera trasformazione di Agassi si verificò quando riuscì a superare il suo problema principale: le finali.

In molte occasioni, Agassi si ritrovò ad arrivare in finale dei tornei, ma spesso non riuscendo a vincerla. Questo era evidentemente dovuto alla sua ansia di essere perfetto, la quale era alimentata dalle aspettative dei media nei suoi confronti. La svolta arrivò quando il suo nuovo allenatore, Brad Gilbert, identificò la causa del suo problema: Gilbert insegnò ad Agassi la teoria dello “step by step”, facendogli capire che in finale si trattava semplicemente di essere più bravo dell’avversario e non necessariamente di essere perfetto. Questo approccio permise allo statunitense di affrontare le finali successive con una mentalità diversa, ottenendo così risultati migliori.

“Se la gente potesse sentire quello che ci dicono i coach, capirebbe che il tennis è molto più che colpire una palla.” – Agassi

In conclusione, leggere la storia di Andre Agassi ci offre un’opportunità unica di comprendere la trasformazione di un tennista che ha superato le sue sfide personali e ha raggiunto grandi successi. Il libro “Open” di Agassi, in particolare, è stato molto apprezzato nel mondo del tennis per la sua sincerità e la sua capacità di raccontare la storia di un campione con tutte le sue vittorie e le sue difficoltà.