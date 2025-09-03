Pavia, tragedia alle nozze: Antimo Squillace, 49 anni, stroncato da un infarto durante la festa del suo matrimonio a Montebello della Battaglia

PAVIA – Quella che doveva essere una giornata di gioia e di promessa si è trasformata in un dramma improvviso. Antimo Squillace, 49 anni, operaio di Bornasco, è morto colpito da un infarto durante la festa del suo matrimonio, poche ore dopo aver detto “sì” alla compagna, Federica Vespo, 31 anni.

La coppia, che già conviveva a Bornasco, si era sposata con rito civile nella tarda mattinata di lunedì, nella sala comunale, alla presenza di parenti e amici. Subito dopo, gli sposi avevano raggiunto un agriturismo di Montebello della Battaglia, nell’Oltrepò Pavese, per proseguire i festeggiamenti.

Secondo quanto riportato da La Provincia Pavese, Squillace stava cambiandosi d’abito per proseguire la giornata quando è stato colto dal malore. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente e hanno tentato la rianimazione per oltre un’ora. L’uomo è stato poi trasferito d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha lasciato sotto shock parenti e amici, che poche ore prima avevano assistito alla cerimonia e ai primi momenti di festa. In apparenza, lo sposo non aveva mai sofferto di particolari problemi di salute.

A Bornasco, piccolo comune della provincia di Pavia con meno di 3.000 abitanti, il dolore della comunità si è fatto immediatamente sentire: una giornata che doveva celebrare un nuovo inizio è stata segnata da un lutto improvviso e devastante.