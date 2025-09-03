Le ceneri di Emilio Fede riposeranno a Mirabella Eclano, accanto alla moglie

MILANO – Saranno celebrati domani, alle ore 16, i funerali di Emilio Fede, giornalista e volto noto della televisione italiana, scomparso all’età di 93 anni. La cerimonia si terrà nella parrocchia di Dio Padre a Milano 2, officiata dal parroco don Gianni Cazzaniga.

Dopo le esequie, le ceneri di Fede verranno trasferite a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, città di origine della moglie Diana De Feo, scomparsa nel 2021. Saranno deposte nella cappella di famiglia nel cimitero cittadino, dove la coppia riposerà insieme.

Figura controversa ma centrale nel giornalismo televisivo italiano, Fede è stato per anni un volto familiare per milioni di spettatori, avendo diretto telegiornali su più emittenti nazionali e attraversato, da protagonista o da testimone, decenni di storia della comunicazione nel Paese.

La sua scomparsa segna la fine di una lunga stagione televisiva e lascia un ricordo che, per molti, resta legato non solo all’informazione, ma anche a un’epoca precisa della vita pubblica italiana.