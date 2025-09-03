Irpinia Phoenix, Open Day a Quadrelle: la pallavolo per tutti

QUADRELLE – Lo sport come passione, formazione e aggregazione. È questo il messaggio che lancia l’Irpinia Phoenix, pronta ad aprire le porte a ragazzi, bambini e famiglie con un Open Day interamente dedicato alla pallavolo.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre 2025, dalle 18.30 alle 20.30, nella Palestra Comunale di Via Calderai, 17 a Quadrelle.

Dai più piccoli agli agonisti: spazio a tutti

Il programma della nuova stagione sarà presentato durante l’evento:

• Mini Volley, per avvicinare i bambini al mondo della pallavolo attraverso il gioco.

• Campionati giovanili, pensati per crescere con lo sport e imparare lo spirito di squadra.

• Campionati provinciali, dove passione e competizione si incontrano.

Sport e valori

Non solo allenamenti e partite: Irpinia Phoenix A.S.D punta a trasmettere valori come disciplina, rispetto e amicizia, offrendo ai giovani un ambiente sano e inclusivo. L’Open Day sarà dunque un’occasione per conoscere da vicino la realtà della società e vivere un momento di festa collettiva.

Iscrizioni già aperte

Le iscrizioni ai corsi sono ufficialmente aperte. Per informazioni:349 816 01 81 -334 196 56 02

La pallavolo in Irpinia riparte da Quadrelle. L’Open Day di Irpinia Phoenix è l’occasione giusta per entrare in campo e diventare protagonisti.