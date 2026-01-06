Cava de’ Tirreni, fiamme in un’abitazione nel centro cittadino: paura a pochi passi dal Corso Umberto

Momenti di forte apprensione a Cava de’ Tirreni per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato in via Balzico, una traversa a ridosso del Corso Umberto I. Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso, sprigionando un denso fumo che ha rapidamente invaso parte dello stabile, costringendo diversi residenti a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. In via precauzionale è stata allertata anche un’auto medica proveniente da Salerno, pronta a intervenire per eventuali malori legati all’inalazione di fumo.

Secondo le prime informazioni, le cause del rogo non sarebbero ancora state chiarite e restano al vaglio degli inquirenti. L’incendio ha interessato un appartamento del civico 21, generando panico tra i condomini, scesi in strada visibilmente scossi dall’accaduto. Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti gravi né persone intossicate in modo serio.