Nuovo libro di Angelo Iannelli l’artista omaggia “Brusciano “

L’instancabile artista Angelo Iannelli, interpetre ufficiale della maschera di Pulcinella nel mondo, noto con l’appellativo di ambasciatore del sorriso per il suo impegno sociale, dopo il successo del suo ultimo libro sulla Pandemia premiato come miglior testo letterario al Festival di Spoleto ,parla di sorriso e grande bellezza , omaggiando la città di Brusciano in provincia di Napoli con le sue liriche d’amore , nel suo nuovo libro «La grande bellezza della Bruscianesità », Albatros edizioni.

Questo singolare volume letterario è frutto della riconoscenza di Angelo Iannelli alla città che gli ha dato i natali . Una ricerca antropologica approfondita dell’autore , che ha partecipato in prima persona a tutti gli avvenimenti storici della tradizione popolare descritta nel testo vuole così lasciare una testimonianza concreta alle generazioni future. Un viaggio nella città dei gigli e del sorriso , un percorso nella grande bellezza della bruscianesità attraverso: storie, tradizioni ed i protagonisti di ieri e di oggi che hanno reso ancora più grande questa terra meravigliosa” Come un figlio è aggrappato al grembo materno, così ogni singolo cittadino deve esserlo alla propria terra” cita lo stesso Iannelli . Il libro oggetto di studio nelle scuole è composto da 137 pagine. La prefazione del Sindaco di Brusciano avvocato Giacomo Romano, che afferma :La musica di questi versi, colora l’anima ,le passioni diventano canti , accompagnandoci nella nostra città ,emozionandoci come bambini.