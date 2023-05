TUFINO. Il comune si tinge d’azzurro in onore del Napoli e “schiera” la formazione titolare

Tutti i paesi si stanno tingendo d’azzurro in onore del Napoli Campione d’Italia per la terza volta, anche se manca solo un punto per la matematica, la gioia è tanta e in tutti i comuni della Campania il colore azzurro sta diventando predominante. Anche Tufino, comune dell’area nolana ha addobbato il paese con i colori della squadra partenopea, ma con una novità, tanti striscioni con i nomi dei calciatori protagonisti della cavalcata azzurra. Ad organizzare il tutto un gruppo di tifosi napoletani che si sono identificati sotto il nome di “Tufino Azzurra”.