Bambini all’opera: dal 7 marzo al 16 maggio ad Avellino cinque appuntamenti per scoprire lirica e balletto

Conto alla rovescia per “Bambini all’opera”: cinque appuntamenti per avvicinare i più piccoli allo straordinario mondo dell’opera lirica e del balletto, con letture, immagini e musica.

Il ciclo di incontri, organizzato da FS Event, nell’ambito della rassegna multidisciplinare Hirpinia, con il patrocinio morale dell’Amministrazione provinciale e dell’Ordine dei giornalisti della Campania e con la collaborazione del Comitato irpino “Teatro e Cultura”, si svolgerà ad Avellino presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele, a partire dal 7 marzo.

Un progetto ideato e diretto dal maestro Raffaella Bellezza, in collaborazione con l’Accademia di teatro, canto e musica, Ateneo Alea, diretta dal maestro Lucia Gaeta, con l’Accademie du ballette classique, diretta dal maestro Zelia Guarini, e con la partecipazione dell’associazione Lantern – La camera della musica, presieduta dal maestro Umberto Ciccone. Tecnico del suono, Manuel Lomazzo.

Le attività si rivolgono in maniera specifica alla fascia d’età compresa tra i cinque e i dieci anni, con gruppi composti da quindici bambini. L’ingresso è a titolo gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Durante gli incontri, saranno letti dei brani tratti dai volumi della collana “I miti all’Opera” edita dal

Teatro Regio di Parma, dedicata all’infanzia, dalla collana “Magic Ballerina” di Darcey Bussel, prima ballerina del Royal Ballet di Londra, alle quali si affiancherannoproiezioni video del format “Caramelle al Melodramma”, realizzato dal Teatro Coccia di Novara, nel quale il direttore Corinne Baroni, incontra artisti, cantanti e musicisti per far scoprire ai più giovani il dietro le quinte dell’opera lirica e del mondo della musica.

Il programma dell’iniziativa, realizzata grazie al supporto della ditta Urciuolo, prende il via sabato 7 marzo dalle 16 alle 18, con un incontro dedicato al magico mondo delle favole dei balletti di repertorio, per proseguire domenica 22 marzo dalle 10 alle 12, addentrandosi sulla scena dell’opera lirica, mentre sabato 11 aprile, dalle 16 alle 18, sarà il momento di scoprire la storia del pianoforte e la vita di Bartolomeo Cristofori, clavicembalista ed inventore del fortepiano, precursore dello strumento. L’ultimo appuntamento previsto per sabato 16 maggio, sempre dalle 16 alle 18, è dedicato al pentagramma e all’arte della composizione musicale, con il tema “L’inventore di note”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 350 9071001 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].