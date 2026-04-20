Lega, Picone: la manifestazione di Milano un riferimento anche per le amministrative di Avellino

“I territori hanno un ruolo centrale nel modello politico della Lega e nella prospettiva strategica del Paese portata avanti dal nostro partito”. Ad affermarlo è Massimo Picone, dirigente provinciale del Carroccio, che sabato scorso ha partecipato, insieme ad una delegazione locale, alla manifestazione nazionale che si è svolta a Milano, alla presenza di Salvini e dei vertici leghisti.

“L’appuntamento – ha proseguito il rappresentante irpino – costruito attorno allo slogan “Padroni a casa nostra” non soltanto vuole essere un atto di orgoglio rispetto all’identità culturale del proprio Paese, ma anche un messaggio per rilanciare il tema della sicurezza urbana, che riguarda da vicino pure la città di Avellino e sicuramente sarà una questione portante della prossima campagna elettorale amministrativa.

La nostra presenza a stretto contatto con la dirigenza nazionale e gli esponenti di governo ha offerto la possibilità di segnalare ed evidenziare i problemi del capoluogo e della provincia, sollecitando massima attenzione delle istituzioni.

La Lega dunque si prepara a svolgere da protagonista la campagna elettorale, con l’obiettivo di costruire un progetto di gestione della città, che porti Avellino fuori dalle secche in cui si trova ormai da anni, restituendole decoro urbano, capacità attrattiva e il ruolo di riferimento del comprensorio, per una crescita complessiva dell’Irpinia.

Una sfida impegnativa che richiede uno sforzo anche nella scelta delle persone che dovranno interpretare questa fase di rinascita”.