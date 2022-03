NON È PIÙ. Baiano, lutto Filippo Scafuri

Ne danno il triste annuncio la moglie Speranza Tulino, i figli Maria e Stefano, il genero Giuseppe Prevete, la nuora Caterina Russo, il fratello Angelo, i nipoti Domenico Pio, Sarà, Stefania e Speranza, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma strettamente privata con dispensa dalle visite a casa avranno luogo domani 22 marzo alle ore 11 partendo dalla casa dell’Estinto in via Libertà, 30 per la Chiesa di Santo Stefano in Baiano (AV). Dopo il rito religioso si proseguirà sempre in forma strettamente privata per il Cimitero di Baiano.

adsense – Responsive – Post Articolo