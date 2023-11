NOLA- Tutti in festa per San Felice. Video

Da alcuni giorni, a Nola si respira aria di festa, nei vicoletti del centro storico e in piazza Duomo sono state installate le luminarie in vista del gran giorno, del 15 novembre, dedicato a San Felice patrono.

Nel tardo pomeriggio di oggi si è tenuta la Santa Processione del busto argenteo di San Felice. Al corteo religioso hanno partecipato le varie associazioni, le autorità civili, militari e ovviamente religiose con a capo il Vescovo Monsignor Francesco Marino.

Molti i turisti che hanno affollato le strade della cittadina nolana per acquistare il tradizionale “tutero” ossia il torrone, accompagnato dall’ immancabile ombrello.

Domani 15 novembre, giorno della festività solenne, sarà celebrata la Messa della Manna nella cripta del duomo. In piazza Duomo continuerà la “festa del torrone”. (L. Carullo)