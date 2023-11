“Incontri d’Autore 2023” a Tufino: Un’Opportunità di cultura e condivisione con Totò Cascio

La vibrante comunità parrocchiale di Tufino, in collaborazione con l’Associazione Culturale Passepartout, è lieta di presentare uno straordinario evento culturale nell’ambito degli “Incontri d’autore 2023”. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 novembre alle ore 19 presso la suggestiva Parrocchia di San Bartolomeo a Tufino, e sarà un’occasione unica per avvicinarsi al talento e alla storia di Totò Cascio.

Un Serata di Cultura e Condivisione: L’incontro con Totò Cascio promette di essere una serata ricca di emozioni, cultura e condivisione. La presenza del parroco di Tufino, Don Angelo Schettino, aggiunge un tocco di spiritualità e comunità all’evento. Il sindaco Michele Arvonio e l’assessore alla cultura Filomena Silvano porteranno i saluti del Comune dell’area nolana, sottolineando l’importanza di tali iniziative per arricchire la vita culturale locale.

Partecipazione Istituzionale e Comunitaria: La presenza del sindaco e dell’assessore testimonia il sostegno istituzionale per iniziative culturali che alimentano l’identità e l’orgoglio della comunità. L’evento è un esempio di come il dialogo tra istituzioni, parrocchia e associazioni culturali possa portare benefici tangibili alla collettività.

Ruolo Chiave dell’Associazione Passepartout: Ad orchestrare e moderare gli incontri sarà Annamaria Silvestri, la presidente dell’Associazione Passepartout. La sua esperienza e dedizione nel promuovere la cultura locale si manifestano nell’organizzazione di eventi significativi come questo. L’Associazione Passepartout svolge un ruolo chiave nel tessuto culturale di Tufino, fungendo da ponte tra artisti, autori e la comunità.

Totò Cascio: Un Autore da Scoprire: Totò Cascio, l’ospite d’onore della serata, porterà il suo contributo unico al mondo della letteratura. L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino la mente creativa di un autore apprezzato. Attraverso la sua voce e le sue storie, Totò Cascio si propone di incantare e ispirare il pubblico presente.

Appuntamento Imperdibile: “Incontri d’autore 2023” con Totò Cascio rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della letteratura e per chi desidera condividere momenti significativi con la comunità di Tufino. La Parrocchia di San Bartolomeo si apre a un’atmosfera di conoscenza, dialogo e amicizia, creando un legame più stretto tra arte, cultura e spiritualità.

Siate numerosi, unitevi a questa straordinaria serata che promette di arricchire il patrimonio culturale di Tufino e di lasciare un’impronta duratura nei cuori della comunità.