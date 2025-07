Nola, la CISL FP denuncia criticità nella gestione della lavanderia dell’ospedale: “Divise inadeguate, si intervenga subito”

La Segreteria del Presidio CISL FP ha inviato una nota ufficiale al Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti dell’Area Nolana per segnalare gravi criticità nella gestione del servizio lavanderia del Presidio Ospedaliero di Nola.

Il sindacato denuncia la mancata sostituzione periodica delle divise in uso al personale, l’assenza di un criterio stagionale per l’adeguamento degli indumenti (in relazione a caldo, freddo o stagione intermedia), e la carenza di dotazioni complete di vestiario per tutti gli operatori, come previsto dal capitolato d’appalto.

Secondo la CISL FP, tali disservizi compromettono non solo il decoro e la sicurezza sul lavoro, ma anche la dignità del personale sanitario. Per questo, è stato chiesto un intervento immediato da parte della Direzione.

«Chiediamo il rispetto degli impegni contrattuali e una pronta risoluzione per ristabilire condizioni di lavoro dignitose. Il benessere del personale è fondamentale per offrire un servizio sanitario di qualità alla cittadinanza», dichiara la Segreteria.

La CISL FP conclude rinnovando la propria disponibilità al dialogo con l’amministrazione, per affrontare con urgenza le problematiche e migliorare le condizioni operative del presidio.