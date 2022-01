Nola. Il consigliere Pollicino aderisce a Più Nola. VIDEO

di Felice Sorrentino

In apertura del consiglio comunale tenutosi stamattina, il consigliere comunale Michele Pollicino chiede la parola per dichiarare il proprio passaggio tra le fila del gruppo di maggioranza “Più Nola” guidato in consiglio da Vincenzo Iovino.

“Dopo un confronto con il capogruppo e i rappresentanti di Più Nola, ho deciso di aderire al gruppo consiliare nell’ottica della condivisione politica sui programmi per la città.”

Dopo gli auguri da parte del presidente del consiglio Notaro, chiede la parola il consigliere Vincenzo Iovino per dare l’ufficiale benvenuto al nuovo membro del gruppo:

“Accogliamo l’ottimo consigliere Pollicino tra le fila del nostro gruppo. Un gruppo che come tutti sanno ha aderito al partito di Carlo Calenda “Azione” e che fa capo a livello regionale al Presidente Giuseppe Sommese. Colgo l’occasione per rinnovare la piena fiducia al sindaco che abbiamo scelto ma non bisogna dimenticare che siamo nel pieno di una crisi politica che si risolve con il dialogo, la collaborazione e mettendo in atto ciò che viene concordato nei tavoli politici.”

A proposito di questo passaggio, arrivano le dichiarazioni del consigliere regionale e Presidente della prima Commissione Giuseppe Sommese:

“Appendo con grande piacere dell’adesione del consigliere comunale di Nola Pollicino al progetto politico di Azione. Sono certo che il consigliere Pollicino metterà al servizio della Comunità le sue qualità umane e politiche. La sua adesione va ad aggiungersi al già consolidato gruppo consiliare di Nola formato dallo storico consigliere Franco Nappi e dagli amici Enzo Iovino e Francesca Cutolo”.

