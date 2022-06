Nola, auto resta impantanata nel fango che resiste anche dopo 3-4 giorni dalla pioggia.

Sono sempre di più le strade in territorio napoletano e campano ridotte ai limiti della viabilità e in uno stato pietoso. Ogni volta che, però, si va incontro alle allerte meteo la situazione precipita ulteriormente.

L’ultima segnalazione giunta al Consigliere Regionale di Europa Verde giunge da Nola:

“Il Comune di Nola da anni mette a rischio l’incolumità di automobilisti e centauri non intervenendo su una strada importante che collega il Cis di Nola, il vulcano buono e paesi limitrofi e che in è condizioni disastrose e ogni volta che piove resta allagata per giorni e giorni. Nella foto che ho allegato si vede un’auto bloccata nel patano creatosi per la pioggia della scorsa settimana.”

“Abbiamo inviato una nota al Comune di Nola per denunciare la situazione che ci è stata segnalata e provvedere ad effettuare dei lavori di manutenzione che possano mettere quella strada per lo meno in condizioni accettabili e sicure per la viabilità.

Sono troppe le strade in condizioni pietose su tutto il territorio regionale e capiamo anche che molti comuni sono in dissesto finanziario ma continuare ad ignorare il problema porterà poi ad una situazione di emergenza dalla quale sarà complicatissimo uscirne ed i costi che si dovranno affrontare allora saranno davvero proibitivi. Quindi ora è tempo di affrontare il problema e di trovare delle soluzioni che possano per lo meno attutire le criticità portate dal maltempo. Non è più possibile che ogni volta che si va incontro ad una giornata di pioggia si debba fare la conta dei danni. ”- ha affermato il consigliere Borrelli.