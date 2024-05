IL RIPRISTINO DEL DECORO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAVIANO

È di pochi giorni fa la notizia che L’ Eav, azienda della Regione Campania, è intervenuta per dare un ripristino al decoro della struttura della stazione ferroviaria di Saviano in seguito a frequenti atti vandalici e fenomeni di degrado.

Numerosi sono stati gli appelli dei cittadini per le precarie condizioni in cui versava l’immobile.

Purtroppo la stazione da anni non è più presidiata per la chiusura della biglietteria nonostante il volume di traffico passeggeri che fa di essa uno snodo strategico per la mobilità ferroviaria sulla linea Napoli-Baiano e viceversa.

Il Comune, con l’amministrazione Simonelli ha ottenuto fin dall’inizio del suo mandato, in comodato d’uso dall’ EAV, la sala d’attesa e il piano superiore, per riqualificarlo e ad oggi l’intervento è stato solo di ripulita in attesa di dargli una nuova destinazione.

La Consigliera di Maggioranza Nunziata Napolitano, che di treni e stazioni ne ha frequentati fin dai suoi tempi scolastici e che ha a cuore le sorti della stazione del suo paese, è sempre stata in contatto con il Presidente Umberto De Gregorio. Esortata ad intervenire sia come cittadina e sia come amministratrice di Saviano, Nunziata Napolitano ha invitato il Presidente a verificare lo stato della Stazione dell’omonimo paese e ha chiesto di intervenire almeno per riqualificarla. La promessa del Presidente fatta alla Consigliera è stata mantenuta e oggi possiamo dare una speranza al territorio anche se le cose arrivano in ritardo.