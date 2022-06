Forino (Av): Strada Provinciale ex SS 403 Forino- Lauro. I Rovi “minacciano” l’incolumità stradale di automobilisti e pedoni

I rovi abbondano sulla strada Provinciale ex SS.403 che da Forino porta a Lauro. Tutto questo è ben messo in evidenza dalle foto documentarie inviate da alcuni automobilisti pendolari, e non sono pochi, che ogni giorno transitano su questo tratto di strada di 15 Km per recarsi a lavoro dal Vallo di Lauro direzione Avellino, Montoro, o da Forino a Lauro percorrendo questa strada provinciale. In effetti la folta vegetazione è ormai riversa a filo di strada costringendo gli automobilisti, le auto a restare a centro della stessa , con la perenne ansia, la perenne incognita che dall’ altra parte possano passare altre auto ,o addirittura pedoni in bici o che persone che fanno Jogging a grave rischio e serio motivo che il pericolo, anzi il ” guaio” potrebbe accadere in qualsiasi momento . La situazione presenta la stessa criticità sia sul tratto di strada e sui tornanti che da Forino conducono a Lauro , e sia da quelli che da Lauro conducono a Forino. Passiamo all’ Ente Provincia la segnalazione avuta, con la preghiera che quanto prima, come siamo certi , ci sarà la dovuta pulizia ed il superamento di questa impellente criticità stradale. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo