Nocera Superiore, al via la pulizia delle caditoie: interventi da lunedì 23 febbraio

NOCERA SUPERIORE – Partiranno nelle prime ore di lunedì 23 febbraio gli interventi di pulizia delle caditoie sul territorio comunale. L’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi ha programmato una serie di operazioni mirate per migliorare il deflusso delle acque piovane e prevenire possibili criticità, soprattutto in caso di maltempo.

I lavori avranno inizio alle ore 6:30 e interesseranno, in questa prima fase, alcune arterie principali della città: via Pecorari, via Pittoni, via Alfaterna e via Nazionale, nel tratto compreso dal Bar Des in direzione Cava de’ Tirreni.

Dal Comune fanno sapere che gli interventi proseguiranno anche nelle settimane successive, condizioni meteo permettendo, coinvolgendo progressivamente altri quartieri cittadini. Si tratta di un’azione inserita in un più ampio piano di manutenzione ordinaria e prevenzione del rischio idrogeologico.

L’amministrazione invita i cittadini alla massima collaborazione, chiedendo di evitare la sosta dei veicoli in corrispondenza delle caditoie per consentire lo svolgimento rapido e in sicurezza delle operazioni.

Un’attività fondamentale per la cura del territorio e per garantire maggiore sicurezza alla comunità, soprattutto in vista delle prossime settimane caratterizzate da possibili condizioni meteo avverse.