Lauro, il sindaco si congratula con Giuseppe Sepe: giuramento come Allievo Finanziere

LAURO – Un traguardo importante che riempie di orgoglio un’intera comunità. Con un messaggio pubblicato sui social, il sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione, ha voluto esprimere le più sentite congratulazioni al giovane concittadino Giuseppe Sepe, che ha recentemente prestato giuramento come Allievo Finanziere.

Parole di stima e apprezzamento quelle rivolte dal primo cittadino, che ha sottolineato il valore del percorso intrapreso dal giovane, fatto di impegno, sacrificio e determinazione. Un risultato significativo che segna non solo una conquista personale, ma anche l’inizio di una nuova responsabilità al servizio dello Stato e della collettività.

Nel suo messaggio, il sindaco ha evidenziato come Giuseppe Sepe rappresenti pienamente i valori della comunità lauretana, distinguendosi per serietà, senso del dovere e dedizione. Un esempio positivo, soprattutto per le nuove generazioni.

«Siamo certi che saprà onorare con integrità e responsabilità l’uniforme che indossa», ha dichiarato Boglione, esprimendo anche un pensiero di orgoglio per la famiglia del giovane e per tutta la cittadinanza.

L’intera comunità di Lauro si stringe così attorno a Giuseppe Sepe, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali, nel segno del servizio e dell’impegno civile.