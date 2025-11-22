Prima neve a Sant’Angelo a Fasanella: le montagne si trasformano in un paesaggio da fiaba

La prima nevicata della stagione è arrivata anche in provincia di Salerno, regalando a Sant’Angelo a Fasanella uno scenario completamente imbiancato. Nelle scorse ore un manto soffice e abbondante ha ricoperto boschi, sentieri e casette di montagna, trasformando l’area in una vera cartolina invernale.

Le immagini, diffuse dal Comune di Sant’Angelo a Fasanella, mostrano la natura avvolta dalla neve fresca: alberi piegati dal peso della coltre bianca, staccionate che emergono appena dal manto soffice e un’atmosfera ovattata che richiama le fiabe d’altri tempi.

La nevicata, particolarmente intensa nelle zone più alte, segna l’arrivo del vero inverno sulle montagne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un fenomeno sempre affascinante, atteso dagli appassionati di montagna e dai tanti visitatori che scelgono questo angolo del Salernitano per vivere la natura nella sua forma più autentica.

«La prima neve imbianca le nostre montagne. Vivere una favola a Sant’Angelo», ha commentato il Comune sui social, condividendo la meraviglia di un paesaggio che ogni anno sorprende e incanta.