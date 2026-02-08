Nel fango del “Fusaro” il Carotenuto non si ferma: vittoria di carattere e tre punti d’oro

Rigore decisivo di Patriciello nella ripresa su un campo reso quasi impraticabile dalla pioggia: il Carotenuto domina territorialmente, crea diverse occasioni e difende il vantaggio fino al triplice fischio conquistando tre punti fondamentali per la classifica.

Avella- Campo pesante, ritardo di venti minuti e una partita combattuta fino all’ultimo pallone: il Carotenuto porta a casa tre punti pesantissimi al termine di una gara dura e intensa, vinta di misura grazie al rigore trasformato da Patriciello nella ripresa. Gli aquilotti rossoneri confermano così l’ottimo momento di forma e continuano la loro corsa con fiducia, già proiettati alla prossima sfida di Serino.

La gara si apre con l’incognita del terreno di gioco, reso al limite della praticabilità dalle piogge dei giorni precedenti. Per alcuni minuti si teme persino il rinvio, ma dopo le verifiche di rito l’arbitro dà il via all’incontro. Fin dai primi minuti il match è ruvido e combattuto, con entrambe le squadre determinate a non concedere spazi. Le difficoltà nel controllo del pallone condizionano le giocate, ma non l’intensità.

Dopo una fase iniziale di studio, il Carotenuto prende progressivamente il controllo delle operazioni, aumentando la pressione e costringendo gli ospiti nella propria metà campo. Le occasioni arrivano soprattutto con Rozza, Pezzella e Bocchino, mentre il portiere avversario è decisivo su una conclusione potente dalla distanza di Varciscillo. Si va al riposo sullo 0-0, ma con i rossoneri in costante crescita.

Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia e continuano a spingere con decisione. L’episodio che decide l’incontro arriva nel momento di maggiore pressione: intervento falloso in area e calcio di rigore. Dal dischetto Patriciello Antonio non sbaglia, spiazza il portiere e firma l’1-0 che vale il vantaggio.

Il Carotenuto non si accontenta e cerca più volte il raddoppio con le accelerazioni di Rozza e con l’imprendibile Pezzella, fermati solo dalle parate dell’estremo difensore avellinese e da un terreno di gioco che rallenta diverse azioni potenzialmente decisive. Nel finale ancora Patriciello sfiora il gol dopo una lunga cavalcata, ma il pallone si ferma in una pozza d’acqua a pochi metri dalla porta. Restano anche le proteste per un secondo episodio dubbio in area su Pezzella, non ravvisato dal direttore di gara.

Gli ospiti provano qualche sortita offensiva, senza però creare reali pericoli, mentre i rossoneri difendono con ordine fino al triplice fischio. È una vittoria di carattere, ottenuta nonostante il campo pesantissimo e le numerose assenze, con chi è sceso in campo capace di rispondere presente dimostrando grande spirito di squadra.

Il bilancio del girone di ritorno parla chiaro: tre partite, due vittorie e un pareggio. Gli aquilotti rossoneri continuano il loro ottimo momento e guardano con fiducia alla prossima trasferta di Serino, con entusiasmo ritrovato e la consapevolezza di poter recitare un ruolo importante nella seconda parte della stagione.

Tabellino

Seconda Categoria – 8 febbraio 2026

Stadio Fusaro, Avella

U.S. G. Carotenuto – A.S.D. Real Avellino 1-0

Marcatori: 53’ s.t. Patriciello A. (rig.)

Arbitro: Luigi Spina (Nola)

U.S. G. Carotenuto

Vacca, Balzamo, Guerriero, Calabrese, Joao, Bocchino, Patriciello A. (cap.), Ungaro (60’ Romano G.), Rozza, Pezzella.

A disp.: Sperandeo, D’Avanzo, Miro, Violante, Picaro, Masucci P., Ciccone.

All.: Accetta Filomeno.

A.S.D. Real Avellino

Arlia Kevin Pio, Iandolo Antonio, Granoso Vincenzo, Mariconda Antonello, Scotellaro Antonio, Capolupo Ludovico, De Pace Giuseppe, Fattorello Francesco, Alvino Fortunato Mario, Bussolotto Vincenzo, Iorio Salvatore.

A disp.: Bergamino Luca, Maretto Marco, Ascolese Stefano.

All.: Ascolese Stefano.