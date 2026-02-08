Basket, colpo da grande squadra a Rimini: Avellino espugna il PalaFlaminio con una prestazione da capolavoro

Prestazione di spessore per l’Unicusano Avellino Basket che, nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest, conquista un successo di grande valore espugnando il PalaFlaminio e superando la Dole Basket Rimini con il punteggio di 96-101. Gli irpini ritrovano così la vittoria lontano dal DelMauro, che mancava dal 20 dicembre 2025, confermando la crescita del gruppo guidato da coach Di Carlo.

Nonostante l’assenza iniziale di Grande e le uscite per falli di Zerini e Chandler nel corso del match, Avellino ha mostrato compattezza e spirito di squadra, costruendo il successo attraverso una prestazione collettiva di alto livello. Determinanti la regia di Federico Mussini, la serata da 20 punti di Giacomo Dell’Agnello e le eccellenti percentuali al tiro: 11/23 da tre punti, 30/33 ai liberi e 20 assist complessivi.

La gara

Nel primo quarto Rimini prova a prendere l’iniziativa sfruttando alcune palle perse biancoverdi e chiude avanti 27-24, ma nel secondo periodo Avellino cambia passo, difende con maggiore aggressività e trova fluidità offensiva, andando all’intervallo lungo sul 45-58 grazie alle triple di Fresno e Jurkatamm.

Dopo l’intervallo gli irpini toccano anche il +18, prima della reazione dei padroni di casa che, con un parziale importante, rientrano fino al 59-63. Avellino resta però lucida, ritrova ritmo con Mussini e chiude il terzo periodo avanti 67-74.

L’ultimo quarto è combattuto: Rimini si riporta fino al 91-93, ma nel finale i liberi e la gestione dei possessi premiano la formazione irpina che chiude definitivamente la sfida sul 96-101, portando a casa un successo prezioso in ottica classifica e morale.

Tabellino

Dole Basket Rimini – Unicusano Avellino Basket 96-101
(27-24, 18-34, 22-16, 29-27)

Dole Basket Rimini:
Denegri 25, Marini 23, Tomassini 12, Camara 10, Alipiev 9, Simioni 9, Robinson 5, Saccoccia 2, Leardini 1, Sankare 0, Pollone 0, Ruggeri 0.
All. Dell’Agnello
Tiri liberi: 30/40 – Rimbalzi: 22 (Camara 7) – Assist: 15 (Tomassini 5)

Unicusano Avellino Basket:
Dell’Agnello 20, Lewis 19, Mussini 17, Zerini 12, Fresno 10, Chandler 8, Cicchetti 8, Jurkatamm 7, Donati 0, Pini 0.
All. Di Carlo
Tiri liberi: 30/33 – Rimbalzi: 25 (Lewis 7) – Assist: 20 (Chandler 6)

Arbitri: Ursi (Livorno), Cappello (Porto Empedocle), Costa (Livorno).