Nasce il Gruppo Scout AGESCI “Montoro 1”

Un nuovo tassello si è aggiunto alla famiglia dello scoutismo irpino. Il neonato gruppo scout “Montoro 1” ha appena ricevuto il riconoscimento ufficiale dall’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI), potendo così dare pienamente inizio alle attività dopo più di un anno di preparazione. Il gruppo, attualmente ancora coinvolto in un percorso di avvicinamento, è nato grazie ad un’idea di Giovanni Fortunato, capo scout montorese in forza all’Avellino 1 da sempre desideroso di portare il mondo dello scoutismo nella propria comunità d’origine. Al momento si contano circa venti partecipanti, tutti facenti parte della “Comunità Capi” (branca destinata agli adulti). Nei prossimi mesi l’obiettivo è quello di estendere il coinvolgimento ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni mediante la costituzione del “Clan”. Verde, nero e rosso i colori scelti per rappresentare gli scout di Montoro, simboleggianti, rispettivamente, l’Irpinia, San Nicola da Tolentino e San Pantaleone. Non resta, dunque, per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e di vivere a contatto con la natura, che iscriversi al “Montoro 1” per toccare con mano l’avventura dello scoutismo. (Andrea Squittieri)