Napoli: Operazione di Controllo Straordinario dei Carabinieri a Ponticelli. Denunce e Sequestri

Si è concluso con successo il servizio di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel quartiere di Ponticelli. L’operazione, mirata a garantire la sicurezza e il rispetto della legge, ha visto l’impiego di diverse unità dell’Arma, tra cui i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, con il supporto dei militari del Nucleo Radiomobile e del Reggimento Campania.

Durante l’intervento, i militari hanno identificato 162 persone, di cui 78 risultate con precedenti penali. Inoltre, sono stati controllati 106 veicoli, con 5 mezzi sequestrati per varie irregolarità. L’operazione ha incluso anche numerose perquisizioni, in particolare nelle aree comuni di condomini, che hanno portato al rinvenimento di circa 150 grammi di sostanze stupefacenti, successivamente sequestrate.

Oltre alla lotta contro la criminalità, i Carabinieri hanno denunciato tre parcheggiatori abusivi, noti per disturbare e intimidire i residenti e gli automobilisti della zona. Sul fronte del rispetto del codice della strada, sono stati sanzionati 26 autisti per infrazioni, per un ammontare complessivo di 27.000 euro.

L’operazione si è estesa anche al controllo delle attività commerciali. Due esercizi, trovati completamente privi delle autorizzazioni necessarie e non conformi alle norme igienico-sanitarie HACCP, sono stati immediatamente chiusi.

Questi controlli straordinari rientrano in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del crimine nella città di Napoli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare l’illegalità diffusa.