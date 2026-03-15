Pomigliano d’Arco, notte di violenza in un locale: feriti un 19enne e una 18enne

Momenti di tensione all’alba a Pomigliano d’Arco, nell’area metropolitana di Napoli, dove due giovani sono rimasti feriti in seguito a un episodio violento avvenuto all’interno di un locale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, allertati dopo la segnalazione di due ragazzi feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 19enne sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro durante una lite. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero considerate critiche.

Ferita anche una 18enne, raggiunta da una coltellata alla natica sinistra. La ragazza è stata trasferita all’ospedale di Nola per le cure del caso. Anche per lei i medici hanno escluso il pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per identificare eventuali responsabili. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’origine della lite né sulle persone coinvolte.

Le indagini sono in corso.