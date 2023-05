Napoli. Ugl Metalmeccanici:”Ciro Esposito è il Segretario Provinciale”.

Dallo Slogan ‘lavoriamo al Futuro, si è svolto nella sala Congressi del Gold Tower Lifestyle Hotel di Via Brecce a Sant’Erasmo 185-Napoli il V° Congresso Provinciale Ugl Metalmeccanici, il sindacato di categoria, rappresentato dal segretario uscente Ciro Esposito, che si è ricandidato: è stato suffragato, eletto all’unanimità e per acclamazione da tutti i delegati al Congresso, alla guida della federazione per i prossimi quattro anni. Presenti all’evento, il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, Gaetano Panico, Segretario Utl Napoli che ha fatto gli onori di casa, Daniele Francescangeli Vice Segretario Nazionale UglM, Adelmo Barbarossa Segretario Confederale Ugl, Marco Nonno consigliere regionale Campania, Luigi Musto consigliere comunale di Napoli, le categorie della Ugl Napoli, tutti i rappresentanti delle aziende metalmeccaniche oltre, la gradita partecipazione di innumerevoli ospiti politici e sindacali del territorio. Il Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici Campania, Luigi Marino ha presieduto e coordinato i lavori congressuali.

“Presento un bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni nelle varie aziende del territorio, le più importanti, dimostrando di essere sempre stato a fianco dei lavoratori nelle battaglie per i giusti contratti e per i diritti”, dichiara il neo rieletto Segretario, Esposito. “Mi pregio e sono contento della rinnovata fiducia consentita, mi onora e stimola di poter e dover guidare la nostra federazione sindacale, in forte consolidamento e aumento degli iscritti negli ultimi anni, in un settore dove molte aziende sono in crescita ed altre hanno dimostrato di saper resistere alla crisi”.

Il Segretario Utl Napoli, Gaetano Panico conferma che,”questo dei metalmeccanici è senza dubbio un congresso pieno di spunti e contenuti, con numerosi delegati e delegate della federazione, ospiti prestigiosi del mondo datoriale e di parte politica da destra a sinistra: questo a conferma dell’ottimo lavoro del territorio fatto da Esposito grazie anche alla collaborazione sempre attiva del Segretario Nazionale Antonio Spera. Mi complimento per i lavori che sono terminati con la riconferma all’unanimità del bravo segretario Ciro Esposito alla guida dei metalmeccanici di Napoli, a cui vanno i nostri migliori auguri a tutta la classe dirigente della federazione”.

“I miei complimenti a Ciro Esposito – dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera –, ha saputo con determinazione far crescere la federazione e la riconferma è il premio del suo attivismo sindacale indispensabile per la rappresentatività del sindacato stesso. Con Esposito e tutta la Segreteria Regionale UglM Campana, diretta da Luigi Marino, ci battiamo da anni per il bene del territorio in crisi perenne sottoponendo alla politica il nostro modo di fare sindacato dove l’Ugl si definisce ‘l’altro sindacato’ e non il sindacato del ‘No’ a tutti i costi. Per le tante vertenze e aziende in crisi, abbiamo posto e condizionato le misure per la ripartenza: servono strategie per le circa 30 vertenze aperte sul territorio regionale. Le crisi del settore automotive, di Jabil e del Gruppo Dema le più gravi, in attesa di passi avanti per l’ex Whirlpool che potrebbe portare una boccata d’ossigeno. E la disoccupazione in Campania aumenta: in particolare nel settore metalmeccanico rischia di subire una vera e propria emorragia. Ora è tempo di agire per salvare Napoli, la Campania e tutto il Meridione, nella consapevolezza che se il Sud riparte l’intera economia nazionale ne potrebbe beneficiare. Congratulazioni particolari alla Segreteria provinciale, avendo un timoniere Utl Napoli importante in Panico, si riuscirà sicuramente a mantenere, gestire, valorizzare e implementare il ruolo politico sindacale sul territorio – conclude Spera –: Esposito con la sua esperienza e capacità, riconosciute da tutti, riuscirà a portare avanti una Ugl in grado sempre più di difendere e migliorare le condizioni dei lavoratori metalmeccanici”.