Napoli, scooter in fiamme a Piazza Municipio: traffico in tilt per oltre un’ora

NAPOLI – Attimi di tensione questa mattina nel cuore della città. Un motorino ha preso fuoco in Piazza Municipio, provocando disagi alla circolazione e rallentamenti nel traffico.

Le fiamme, sviluppatesi all’improvviso, hanno attirato l’attenzione dei passanti. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili urbani, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il flusso delle auto in transito.

Il rogo è stato domato rapidamente, ma l’episodio ha causato code e disagi per i pendolari diretti verso il centro cittadino. Una volta rimosso il mezzo e bonificata la carreggiata, la viabilità è stata progressivamente ripristinata.

Le cause dell’incendio restano da accertare, ma dai primi rilievi non si registrano feriti.