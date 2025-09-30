A1, maxi tamponamento in direzione Napoli: traffico paralizzato e feriti soccorsi

Roma — Un grave incidente a catena ha bloccato nel pomeriggio di oggi la circolazione lungo l’Autostrada del Sole, in direzione Napoli. Lo scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 753, ha coinvolto numerosi veicoli e provocato lunghi chilometri di coda.

Squadre di soccorso e diverse ambulanze sono intervenute rapidamente sul luogo dell’impatto per assistere i feriti. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale, ma le prime informazioni confermano la presenza di più persone rimaste coinvolte.

La dinamica dello schianto non è ancora chiara. Testimoni riferiscono di un tamponamento iniziale che, in pochi istanti, ha innescato una sequenza di collisioni tra auto e mezzi pesanti. Le condizioni di traffico intenso avrebbero contribuito a rendere più complesso l’intervento dei soccorsi.

La polizia stradale ha provveduto a deviare i veicoli sulle uscite precedenti, mentre tecnici e operatori autostradali stanno lavorando per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la viabilità.

Per gli automobilisti in viaggio verso Napoli e Caserta, si registrano ancora forti rallentamenti e ritardi significativi.