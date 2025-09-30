Montemarano, scontro tra tir e auto sull’Ofantina bis: traffico rallentato

Montemarano (AV) – Incidente stradale questa mattina lungo l’Ofantina bis, nel tratto che attraversa il territorio di Montemarano. Un tir e un’autovettura sono rimasti coinvolti in un violento impatto che ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i mezzi di soccorso per prestare assistenza agli occupanti dei veicoli e per mettere in sicurezza la zona.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Nel frattempo la viabilità resta compromessa: gli automobilisti in transito sono invitati alla massima prudenza.

Le operazioni di sgombero della carreggiata e i rilievi delle forze dell’ordine sono ancora in corso.